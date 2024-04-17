انخفاض مؤشر بورصة مسقط

انخفاض مؤشر بورصة مسقطانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 14.9 نقطة، وبنسبة 0.31 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4722.93 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4737.59 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم: إن قيمة التداول بلغت مليونين و970 ألفًا و825 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 3ر39 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة التداول التي بلغت أربعة ملايين و896 ألفا و632 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.054 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.17 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 554 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 18.66 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين مليونًا و 163 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 39.14 في المائة، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 608 آلاف ريال عُماني وبنسبة 20.48 في المائة.