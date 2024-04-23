في عيد الفصح.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:28 صباحاً - اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، يقودهم عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، المتطرف «يهودا غليك» باحات المسجد الأقصى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات المستوطنين، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، في أول أيام عيد الفصح اليهودي.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم «قربان» عيد الفصح اليهودي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس 13 شخصا يشتبه بمحاولتهم تهريب ماعز إلى الحرم القدسي للتضحية بها بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال بيان للشرطة إن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم جميعا بين 13-21 عاما، تم القبض عليهم وبحوزتهم ماعز، بما في ذلك واحدة كانت مخبأة داخل عربة أطفال وأخرى داخل حقيبة تسوق. بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف البيان أنه تم نقل المشتبه بهم إلى مركز شرطة القدس للتحقيق معهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، وتمت مصادرة الماعز وتحويلها للعلاج البيطري اللازم.