الكويت: السعودية قامت بجهود كبيرة لإنجاح موسم الحج وخدمة الحجاج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 يونيو 2024 09:31 صباحاً - أشاد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح بالجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة السعودية لنجاح موسم الحج معربا عن أسمى آيات التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بنجاح موسم الحج .

وقال سفير الكويت لدي المملكة السعودية في تصريح لتلفزيون دولة الكويت، إن ما تقوم به المملكة بكافة قطاعاتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام يعتبر جهدا جبارا.