انت الأن تتابع خبر زينة مكي تختار خريطة فلسطين وشمًا لكتفها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعرضت الفنانة اللبنانية زينة مكي، خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وشمها الجديد الذي وضعته على كتفها، فيما تفاعل الجمهور مع الوشم معبرين عن اعجابهم به خاصة وأنه يحوي خريطة فلسطين .



ونشرت الفنانة اللبنانية، صوراً من الحفل عبر صفحتها على انستغرام، وكشفت عن الوشم الجديد الذي وضعته على كتفها وهو عبارة عن شكل خريطة فلسطين وذلك في خطوة تضامنية منها مع القضية الفلسطينية.



واختارت زينة فستاناً أنيقاً باللون الأسود مكشوف عند الكتفين وأظهرت من خلال الصور بعض الوشوم الصغيرة التي تزيّن جسمها بها، وأرفقتها بتعليق عن حياتها الشخصية كتبت فيه: "لمّا تخرجت من المدرسة كنت من الأوائل بالكويت في المجال العلمي، وكنت ناوية ادرس طب أو هندسة معمارية، ولكن عكس توقّعات الجميع، اخترت دراسة الاخراج السينمائي، لأنه كان بيجمعني بهذا المجال علاقة حُب سريّة. ونجحت! وتخرّجت من الجامعة، وعملت أفلام قصيرة وفيلم وثائقي. وسافرت أنا وأفلامي على كتير مهرجانات. حتى أول دور لي في مجال التمثيل يللي دخلت عليه بالصدفة كان دور بطولي في فيلم سينمائي".



وأضافت: "بعدين بعّدت شوي عن السينما.. لسنوات طويلة. وفي هذا المهرجان السينمائي الجميل، تذكّرت ليش اخترت السينما وتذكّرت قدّيش مشتاقة ارجع الى صناعة الأفلام. خلف عدسة الكاميرا، أو أمامها".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع تاتو زينة الجديد، وعلق الكثير منهم على حبها للوشوم التي تظهرها باستمرار، في حين أنها تنجح في إخفائها في المسلسلات، بما يتناسب مع أدوارها التمثيلية .