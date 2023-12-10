انت الأن تتابع خبر أحمد سعد رقص نجمات هوليوود على أغنية «وسع وسع».. اتفرج الفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجئ الفنان أحمد سعد، جمهوره بنشر مقطع فيديو بصحبة نجوم هوليوود، عبر حسابه الشخصي على الانستجرام، أثناء رقصهم على أغنيته (وسع وسع)، وذلك على خلفية حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال التقرير المفصل سنشاهد فيديو رقص أحمد سعد مع نجمات هوليوود.

أحمد سعد رقص نجمات هوليوود

خلال الساعات القليلة الماضية، قام الفنان أحمد سعد برقص نجمات هوليوود وهم هالي بيري وأدريان برودي وباز فيجا، على أنغام أغنية وسع وسع، وذلك في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية.

ولقى هذا المقطع الفيديو استحسان الكثير من المواطنين في مصر والسعودية والوطن العربي والعالم أجمع، بعد قيام أحمد سعد بنشر فيديو وهو بيرقص مع نجمات هوليوود وهم هالي بيري وأدريان برودي وباز فيجا، على أنغام أغنية وسع وسع، وذلك في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

لمشاهدة فيديو رقص أحمد سعد مع نجمات هوليوود على أغنية «وسع وسع» من خلال هذا الرابط: https://www.instagram.com/p/C0pBP80srr5/

أحمد سعد يشارك في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وكان قد شارك الفنان أحمد سعد في حفل حفل “After Party” وذلك في في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية.

فيلم سينمائي يجمع بين عمرو وأحمد سعد

خلال لقاء الفنان عمرو سعد، مع ET بالعربي، قال إنه سوف يتعاون مع شقيقه الفنان أحمد سعد من خلال فيلم سينمائي، ومن خلال تقديم أحمد سعد كنجم سينمائي لأول مرة وأن التصوير سيبدأ في خلال العام الجاري، كما من المقرر أن يبدأ ممثلين كبار سيشاركون في الفيلم.