نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة نشاط فني.. نجوم الفن ينتظرون 5 أفلام في شباك التذاكر.. أولها الإسكندراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود النجوم إلى الوسط الفني بقوة، حيث أعلن العديد منهم عن مشاركتهم في أعمال فنية جديدة، تتنوع بين الكوميديا والدراما والأكشن، ومن المتوقع أن تشهد دور العرض السينمائي في الفترة المقبلة عرض مجموعة متنوعة من الأفلام التي ينتظرها الجمهور المصري والعربي بشغف، ومن المقرر عرضها في بداية رأس السنة الجديدة 2024 للإحتفال بها.

فيلم الإسكندراني

يثير الفنان أحمد العوضي إهتمام الجمهور بفارغ الصبر بفيلمة الجديد "الإسكندراني"، حيث يشهد تعاونًا سينمائيًا جديدًا بين العوضي والمخرج خالد يوسف، يعد هذا العمل هو البطولة السينمائية الرئيسية للعوضي، ويستند إلى أعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، يتألق الفيلم بمجموعة من النجوم.

أحداث فيلم الإكسندراني

تتلخص في شخصية الإسكندراني الذي يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده وابنه وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن، واستخدم خالد يوسف لوكيشن مدينة الإسكندرية داخل المدينة، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية، وقام بتغيير شكلها بشكل يتماشى مع الأجواء الشتوية في المدينة، حيث من المرجح أن يكون العمل ضمن الأفلام المعروضة خلال موسم الشتاء وتحديدًا إجازة منتصف العام الدراسي.

فيلم عصابة عظيمة

وينتظر الجمهور عرض فيلم "عصابة عظيمة" للفنانة إسعاد يونس، وسيتم طرحة في صالات السينما المصرية 4 يناير المقبل، ابتداءً من بداية العام الجديد، ليشارك في المنافسة خلال موسم منتصف العام الجديد.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

وتظهر الفنانة إسعاد يونس بدور كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويقوم نجلها، الذي يجسد دوره كريم عفيفي، بسرقتها والنصب عليها وحجز منزلها، تقرر تشكيل عصابة لاستعادة حقها، وظهر مطرب المهرجانات "عنبة" ملفتًا بتقديمه لبعض الأغاني خلال الأحداث.

فيلم الحريفة

ومن المتوقع عرض فيلم "الحريفة" في جميع دور العرض في مصر في ٤ يناير المقبل في السينمات المصرية و11 يناير في جميع الدول العربية، على صفحاتها الخاصة بالتواصل الاجتماعي، ويعتبر هذا العمل تجربة شبابية بطولة نور خالد النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، وغيرهم. الفيلم من إعداد إياد صالح وإخراج رؤوف السيد، ويشارك فيه ضيوف الشرف بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، بالإضافة إلى لاعب الكرة أحمد حسام ميدو في دوره الأول كممثل.

أحداث فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم أبو نسب

يثير الفنان محمد إمامة شغف محبية بفيلمة الجديد بعنوان "أبو نسب"، حيث من المتوقع أن يُعرض اليوم الخميس، 21 ديسمبر، ويُتبع بفارق أسبوع، تحديدًا في 28 ديسمبر، ليمنح الجمهور العربي الفرصة لمشاهدته في دور العرض.

أحداث فيلم أبو نسب

يدور أحداث الفيلم حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاءعامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

فيلم حمص وحلاوة

يستعد صناع فيلم "حمص وحلاوة" بطولة المطرب محمود الليثي والفنانة أمينة، ومن المقرر عرضة يوم 11 يناير في دور العرض السينمائي، للمنافسة به في شباك التذاكر، بطولة حجاج عبد العظيم ويجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، ومنهم أمينة ومحمود الليثى ومحمد أسامة وأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوى وحسن الخلعى تأليف سيد السبكى، إخراج أحمد البدرى.

أحداث فيلم حمص وحلاوة

يدور أحداث الفيلم حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاءعامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر