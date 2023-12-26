النادي الثقافـي يدشن برامج موسمه لعام 2024م

مسقط ـ «الوطن»:

دشن النادي الثقافي مساء امس الأول برامج موسمه لعام 2024م تحت رعاية السيد خالد بن حمد البوسعيدي وبحضور عدد من السفراء والكتاب والروائين والمثقفين ومجموعة من الفنانين وصاحب حفل التدشين افتتاح المعرض الفني (تجسر) الذي ضم مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة في الشكل والمضمون.

وحول البرنامج الثقافي لعام2024م قال الدكتور محمد البلوشي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي: البرنامج سيتضمن العديد من الفعاليات التي تعكس التنوع الكبير الذي تحمله مفردة الثقافة والتي نحاول من خلالها تعريف المتلقي بالعديد من المعلومات ومنها (فعالية تتحدث عن تاريخ العطر في عمان)، وسيتم استضافة عدد من الشخصيات ومنها الروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصرالله.

انطباعات الحضور

وقال راعي المناسبة السيد خالد بن حمد البوسعيدي: النادي الثقافي صرح نفخر به جميعا عبر سنوات من نهضة عمان ونحيي تلك الجهود المخلصة التي تقوم على إدارة النادي ، مايلفت الانتباه في موسم الثقافي لعام 2024م هو روح التجديد والنهج المختلف في طرح الفعاليات الجديدة. بينما قال سعادة الدكتور جمعة الكعبي السفير البحريني المعتمد لدى سلطنة عمان خلال حضوره لحفل التدشين وافتتاح المعرض الفني (تجسر): برامج الموسم الجديد متنوعة بمشاركة الإبداع والفكر وفنون العمارة ودعوة الكتاب والمفكرين العرب يعتبر مكسب لحضور فعاليات الموسم، وهناك برامج مشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان من خلال جمعية الصداقة العمانية البحرينية وهذا التعاون لما له أثر في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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