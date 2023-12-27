سامح الصريطي يكشف كواليس عرض زواجه على المطربة حنان

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان، ضيوفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس المذاع على شاشة dmc الفضائية، حيث كشف الصريطي كواليس عرض زواجه من المطربة حنان بعد صداقة امتدت إلى أربع سنوات ونصف.

كواليس زواج سامح الصريطي من المطربة حنان

وقال سامح الصريطي:"في الفترة الأخيرة شعرت بقرب شديد من حنان، وإن نفس الإحساس بداخلي بداخلها أيضًا".

وأضاف: "إحنا كنا بنتعامل كأصدقاء وإخوات، لكن في شيء آخر بدأ يتسلل، فقلت لها مش فاضل غير إننا نتزوج".

وتابع: "لقيت دعوتها لي للغداء في منزلهم وحضور ابنها هشام فرصة مناسبة، ودخلت وأنا شايل البقدونس وراء ظهري مثل روميو، وعايز أقول لها أنا فاكر كويس إنك بتحبي البقدونس".

وأوضح سامح الصريطي أنه لم يتعجل رد حنان على عرضه قائلًا: "في الأول سكتت، فطلبت منها تأخذ وقتها وتفكر، وبعدها سافرت ألمانيا وبدأنا نتكلم كما لو إني لم أحدثها في شيء، إلى أن شعرت من الحوار إنها موافقة".

كيف بدأ إعجاب سامح الصريطي بالمطربة حنان ؟

وأكد سامح الصريطي أن إعجابه بحنان بدأ من اللحظة الأولى بقوله: "إعجابي بها بدأ من اللحظة الأولى، شوفت احترام وسيرة كويسة وفن وإبداع، وست ملفتة وجذابة ومنطلقة وفي نفس الوقت محترمة، وقلت على الأقل أكسبها كصديقة".

آخر أعمال سامح الصريطي

يذكر أن سامح الصريطي شارك في موسم رمضان 2023 من خلال دوره في مسلسل "جميلة"، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.