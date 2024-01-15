نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. نساء في أصعب مهن في ضيافة برنامج "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عدد من النساء والتي يعملن بمهن الرجال فيستضيف الكهربائية وأيضًا النجارة وأيضًا الحدادة والتي تمتهن مهنة الحدادة الصعبة، في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" في الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين بقناة الحياة.

أغرب قصص الرعب

وفي نفس الحلقة موعد مع أغرب قصص الرعب ويكشفها مؤلف الرعب الكاتب عمرو المنوفى وأسرار وكواليس مرعبة، حكاياته مثيرة والمواقف اللى مر بها وتفاصيل عالم الرعب.



إيناس مكي في ضيافة برنامج واحد من الناس

ومن ناحية أخرى، استضاف عمرو الليثي، أمس الأحد، الفنانة إيناس مكي في برنامج “ واحد من الناس ” وتحدثت عن شجرة عائلتها قائلة أنها من أب جزائري وأم مصرية وعاشت حياتها في أبو ظبي وهذا جعلها متعددة الثقافات، مُتابعة:" احنا أسرة من خمس أفراد وأنا أول من امتهن مجال الفن ومن بعدي أحمد مكي وطارق مكي مهندس ديكور، وأخي الأكبر واختي متخصصين وحاصلين على الدكتوراة في المجال العلمي".

كما تحدثت إيناس مكي عن علاقتها بشقيقها أحمد مكي،وقالت:" علاقة رائعة واتعجب من كثرة السؤال لماذا لا تتعاوني مع أحمد مكي فنيا وقلة الأعمال المشتركة بينكم اجابت أنا أخذت قرار بعدم الرد على أي سؤال يخص الميجا ستار أحمد مكي وهو من يرد عليها وانا ارد علي الأسئلة الخاصة بي فقط، مشيرة إلى أنهما تعاونا مرة واحدة فقط في فيلم الحاسة السابعة".