الأحد.. فادية عبدالغني ضيفة برنامج 'واحد من الناس' مع عمرو الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة القديرة فادية عبد الغني والتي تكشف أسرار وكواليس لم تذاع من قبل حول مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة، في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة.

فادية عبدالغني تكشف سبب غيابها في برنامج واحد من الناس

وتكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات وعودتها، بعملين هما مسلسل فاتن امل حربى ومسلسل دايمًا عامر.. ومن أطلق عليها لقب غول الدراما، وهل تعرضت للاضطهاد في الفن، وهل تفكر في قرار الإعتزال، وعن علاقتها بالسينما وهل هى علاقة حب من طرف واحد، وهل رفضت المشاركة أمام النجم احمد زكي بفيلم معالي الوزير.

كما تتحدث عن الشائعات التي تطاردها في حياتها ومنها اصابتها بالعمي ووفاتها وما غير ذلك

وايضًا تتحدث عن حياتها الخاصة وزواجها وهي في سن صغيرة وعن أحفادها وعن ابنتها

مواعيد عرض برنامج واحد من الناس

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد المقبل عبر شاشة قناة الحياة