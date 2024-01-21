نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي سليم تتزوج من أحمد الفيشاوي في "بنقدر ظروفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان أحمد الفيشاوي في الفترة الحالية تصوير فيلمه بنقدر ظروفك، والعمل من تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية.

كواليس فيلم بنقدر ظروفك

ونشر أحمد الفيشاوي صور تجمعه بمي سليم، عبر حسابه بموقع انستجرام، حيث ظهرا في الصور خلال حفل زفافهما ضمن أحداث الفيلم.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

وتدور احداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

وفيلم بنقدر ظروفك يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.

أحدث أعمال مي سليم

ومن ناحية اخري، تشارك النجمة مي سليم في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل سر إلهي، بطولة روجينا، محمد ثروت، صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتظهر أيضًا ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل المداح 4، وتجسد شخصية شيطانة، والعمل بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، دياب رشدي الشامي.

آخر أعمال مى سليم

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنانة مى سليم مسلسل "تلت التلاتة" مع غادة عبد الرازق والمكون من 15 حلقة وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل ليلى أحمد زاهر، صلاح عبد الله، أحمد مجدى، محمد القس، مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، عمرو القاضى، جيهان خيرى، احسان الترك وتأليف هبة الحسينى وإخراح حسن صالح، تدور الاحداث حول حياة مضطربة لثلاثة توائم متطابقة: فرح، فريدة، فريال، يتعاملن مع الحسرة والخيانة والانتقام، وبعض النجاح ونشوة النصر أحيانا، قصة درامية جريئة وتفاصيل متسارعة متداخلة تحبس الأنفاس.

