في ذكراه.. كيف كانت علاقة ماهر العطار بالعندليب عبدالحليم حافظ؟

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان ماهر العطار، أبرز الفنانين في خمسينات القرن الماضي، جمع بين الغناء والتمثيل في وقت واحد، وغنى في الشوارع والأزقة وغنى معه الناس وفي رحلاته الأولى كان لا يستطيع أن يمشي على قدميه بغير سلاح، ابن أحد أشهر العطارين بحي باب الشعرية وأبوه واحد من الذين دفعوا مبلغ عشرين جنيها كبدل للجهادية أو لبدل الخدمة في الجيش.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية علاقة ماهر العطار بالعندليب عبدالحليم حافظ..

علاقة ماهر العطار بالعندليب عبدالحليم حافظ

وكان للموجي دور كبير في حياة ماهر العطار، فقد صرح العطار قائلًا: «الموجي عملي عقد فيلمين واداني 100 جنيه بالتمام، وبدأ اسمي يتردد وحصل عناد طويل بين الموجي وعبد الحليم الذي قال له، أنا هجيبلك اللي يقعدك في البيت يا حليم وعملنا أغنية «بلغوه» اللي كانت على وزن ظلموه والثانية أغنية داب قلبي وعملت أفلام وأغاني كسرت الدنيا»، وعلى الرغم من المنافسة، ربطت بين العطار والعندليب علاقة صداقة قوية برغم ظهور ماهر بعد العندليب بنحو 8 سنوات لكنهما أصبحا صديقين، واقترح العندليب على العطار أن يقدم اللون الشعبي في الغناء لأنهما متشابهان في تقديم اللون العاطفي.

أول أفلام ماهر العطار

كانت انطلاقة ماهر العطار الحقيقية حين شارك بفيلم "إحترسي من الحب" عام 1959، ثم شارك ماهر العطار في عدة أعمال من أبرزها "النغم الحزين، لقاء الغرباء"، عُرف أيضًا بنشاطه النقابي وتولى مناصب نقابية في نقابة الموسيقيين أكثر من مرة.

حياة ماهر العطار الشخصية

ولد ماهر العطار 22 يناير 1938 بباب الشعرية بمحافظة القاهرة، وبعد حصوله على الثانوية العامة من مدرسة العباسية التحق بكلية التجارة جامعة عين شمس عام 1965، وأثناء دراسته بالفرقة الأولى غنى في برنامج الهواة بالإذاعة وبالمصادفة استمع إليه الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلب أن يسمعه وجها لوجه ثم حصل ماهر العطار على شهادة معهد الموسيقى العربية، تزوج من السيدة فايزة (الباحثة الأعلامية) ورزقهما الله من الأبناء بأحمد الذي واصل المسيرة الغنائية لوالده ثم ريهام التي عملت فترة في مجال الإرشاد السياحي كما عملت مذيعة، اعتزل الغناء والفن في سنواته الأخيرة بسبب مرضه.

وفاة ماهر العطار

اعتزل المطرب الراحل ماهر العطار الغناء والفن في السنوات الأخيرة من عمره بسبب حالته الصحية، وكان الفنان الراحل قد قضى أياما بالمستشفى إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، توفي 3 مايو 2021.

