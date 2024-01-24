الاستعدادات النهائية لـ العرض الخاص لـ فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل التحضيرات الخاصة لـ العرض الخاص لـ فيلم "ليلة العيد" في أحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر بحضور الصحافة والإعلام، ومن المقرر أن يشهد العرض حضور أبطاله مثل يسرا وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر وعبير صبري وغيرهم.

أحداث الفيلم

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

أبطال الفيلم

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.



آخر أعمال يسرا



وكانت آخر أعمال الفنانة يسرا، هو مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»، الذي تم عرض خلال موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

تدور أحداث العمل حول الدكتورة سميحة التي تقرر الرجوع لمصر بعد موت زوجها جلال في كندا، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم، وشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، سما إبراهيم.

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