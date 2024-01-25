عاجل.. حصول محمد هنيدي على الجنسية السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم -

حصل الفنان محمد هنيدي على الجنسية السعودية لينضم لقائمة الفنانين والمشاهير ين المصريين الذين حصلوا على هذه الجنسية.

منشور محمد هنيدي:

وقد أعلن عن ذلك من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس وكتب:" الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم اني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.

وأضاف:" شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية السعودية.

وتابع:" وبالمناسبة بستغرب جدا من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن.. ولذلك شكرا لمعالي المستشار تركي ال الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".

محمد هنيدي

المصريين الحاصلين على الجنسية السعودية:

ويعتبر هنيدي ليس الأول الذي حصد على هذه الجنسية، حيث حصل عليها عمرو أديب، هاني فرحات، وليد فائق وغيرهم.

تصريحات محمد هنيدي في برنامج سولد أوت:

ويذكر أن حل محمد هنيدي ضيفًا في برنامج سولد أوت مع الإعلامي محمود سعد، وتحدث عن الصعوبات التي واجهته في تصوير فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

فأوضح الفنان محمد هنيدي سبب رفض الجامعة الأمريكية لتصوير الفيلم داخلها، فقال: "كان في حاجة مفهومة غلط إن الصعيدي هيتريق على الجامعة الأمريكية، وكنا ممنوعين من التصوير، فاستخدمنا ميكروباص بستائر سوداء على طريقة الكاميرا الخفية، وكان المطلوب إني أنزل وأدخل الجامعة، وسعيد حامد يصور لافتة الجامعة الأمريكية فقط".



وأضاف: "لو شوفتوا الفيلم دلوقتي هتلاقوا ميكروباص أحمر بستائر سوداء، وفعلا نزلت بالبدلة الصفراء والشنطة، ودخلت والأمن قاموا وقالوا ستوب، وقلت لهم مفيش حاجة آسفين وسلامه عليكم".

وتابع: "بعد عرض الفيلم الجامعة الأمريكية كانت أول جهة كرمتني، ومهما عملت أفلام يظل صعيدي له حالة خاصة

آخر أعمال محمد هنيدي



يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي هو مشاركته في فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه في دور العرض السينمائي ضمن أفلام موسم صيف 2023، وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو



تدور قصة فيلم مرعي البريمو، في إطار كوميدي ملئ بالتشويق، حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ يخفي قطع ألماس داخل بطيخة، ويتفاجأ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ الموجود لديه، ومن ثم يضطر إلى السفر والبحث عن البطيخة المفقودة.

أبطال فيلم مرعي البريمو



فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.