حنان ترك تتصدر تريند محرك البحث جوجل لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة حنان ترك تريند محركات البحث جوجل وذلك بعد نشرها صورة تجمعها بنجلها يوسف عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وقامت بتهئنته بمناسبة عيد ميلاده معلقة على الصورة “ عيد ميلاد سعيد لألمع ضوء في حياتي، محظوظة لأن لدي ابنًا مثاليًا مثلك، تكبر وتصبح رجلًا لا يصدق”.

منشور التهنئة

آخر أعمال حنان ترك

من جانب كانت آخر أعمال الفنانة حنان ترك قبل اعتزالها التمثيل والفن مسلسل “ الأخت تريزا" الذي حقق نجاحًا ساحقًا ومازال يحقق حتى الآن نجاحًا كبيرًا.

أبطال مسلسل “ الأخت تريزا"

شارك في بطولة مسلسل “ الأخت تريزا” الفنانة حنان ترك والفنان أحمد عزمي والفنانة القديرة سميرة محسن والفنان القدير سامي العدل و الفنانة صفاء جلال والفنانة أميرة هاني والفنانة سحر حسن والفنان عمرو رجب والفنان القدير محمود الجندي والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنان محمد أحمد ماهر والفنانة ريم هلال و الفنان شريف باهر والفنان الراحل أشرف مصليحي والفنان القدير كمال سليمان والفنان خالد حلمي الفنان القدير أحمد ماهر والفنان القدير صبري عبد المنعم.