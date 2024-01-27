نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري: "لو في انتقادات غير مهذبة برد عليها بنفس الطريقة ومش هشارك في رمضان 2024" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة عبير صبري أن تحضر العرض الخاص لـ فيلمها "ليلة العيد" وهو من بطولة يسرا وسيد رجب ونجلاء بدر وعدد آخر من النجوم وذلك في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر وكان للفجر الفني لقاء معاها لتحدثنا عن حضورها وعن أمور آخرى تخص قصة الفيلم وإليكم نص الحوار:



حدثينا عن قصة فيلم ليلة العيد؟

الفيلم نسائي فيه قصص ستات كتير وحكايات أكتر فيها ذكرياتهم أحلامهم وطموحاتهم وتضحياتهم وضعفهم فهو فيلم نسائي ملهم لستات كتير إن شاء الله كتير تلاقي قصصهم فيه

وما هي الشخصية التي تقدميها؟

بعمل ست شخصيتها ضعيفة جوزها بيمارس عليها عنف زوجي وقاهر بيضربها بيعنفها باسم الدين والدين بريء طبعًا من حاجة زي دي، فهو بيعمل كده لأن شخصية ضعيفة وضعف شخصيته بيطلعها عليها بـ إن دي أوامر الدين فبيضربها وبيهينها، والحقيقة كان في مشاهد صعبة كتير لأن هو من نوعية أفلام اليوم الواحد وكنا ساعات بنصور في النيل.



ليست المرة الأولى لتعاونك مع أحمد عبد الله، حدثينا عن تعاونكم سويًا؟

كتابات استاذ احمد عبدالله دايمًا مميزة يعني انا مبسوطة قوي أن هو جمع معاناة وصعوبات واحباطات واحلام وطموحات وعذاب ستات كتير في فيلم واحد دون ما يكون يعني موجودة قصة واحدة بس هي الفيلم كله فبتخلي المشاهد يشوف معاناة ومصاعب ومتاعب لطبقة معينة من الستات الشقيانة والتعبانة ومش سعيدة يعني مش كفاية الفقر عليها بالنسبة لها لأ كمان عندها معاناة احيانًا بسبب الراجل احيانا بسبب الظروف المحيطة ففعلا أتمني إن رسالتنا توصل من خلال الفيلم ده.



هل عبير صبري تهتم بالتريند أم لا ؟

في بعض الأحيان، لو لقيت حاجه تهمني بهتم ولو لقيت حاجه مبتهمنيش مبهتمش ومبيدلهاش أي اهتمام زي أي حد في الدنيا، وأنا في رأيي أن التريند مش مقياس لحدث معين وممكن كلام فارغ يبقى تريند، فمثلا لو قلت حاجة مهمة الناس تحبها هيبقي تريند إيجابي فأنا بحاول مقولش ديمًا رأيي الصريح عشان مبحبش الصدمات إلى باخدها من تعليقات الجمهور وكمان في ناس بتقص والبعض بيقطع كلامي من سياقه عشان جذب الانتباه فقط.

وإن كان هناك انتقادات فكيف تواجهيها وتردين عليها؟

لو في انتقادات بها قلة تهذيب برد عليها بنفس قلة التهذيب لإنهم يستاهلو، لو فيها لطف وبتعبر عن حب يعني برد عليها بحب وباخدها بامتنان.

هل سنرى عبير صبري في الماراثون الرمضاني لعام 2024؟

أنا السنة دي مش موجودة في رمضان، انا زعلانة والله وكان نفسي أكون موجودة لكني حاليًا بصور حدوتة منسية فمفيش خلاص وقت.

حدثينا عن تعاونك مع المخرج محمد محي الدين في حدوتة منسية خاصة إنه أول تجربه إخراجية له؟

أنا طبعا مبسوطة جدًا بالتعاون، دي مش أول تجربة تعاون بينا كمان لا في تجارب سابقة ولكن دي أول تجربة ليا في عمل من إخراجه وأنا سعيدة بده لإن اول تجربة للاخراج بتبقى عظيمة وهو قدم عمل مهم جدًا وفي اجتهاد كبير منه وهيقدم رؤية مختلفة اه مختلفة وجهة نظر مختلفة فانا مبسوطة قوي أن أنا بنتمي لحدوتة منسية.

وماذا عن دورك بالمسلسل ؟

أنا بقدم شخصية خطيرة جدًا فيه اسمها "دهب" بتتعرض لصراعات مع حماتها وجوزها لأنه من طبقة أعلى منها، وأنا وأستاذ محيي طول فترة التصوير كان عندنا نقاشات وكلام عن الشخصية وبنحاول نطلعها في احسن صورة يعني للناس وأتمني إن الشخصية تعجبكم لإنها حاجة جديدة خالص عليا.