نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يعلن عن طرح فيلم "أبو نسب" في إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد إمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك عن طرح فيلمه الجديد “ أبو نسب” في إيطاليا لأول مرة حيث نشر البوستر الرسمي لفيلمه معلقًا عليه “لأول مرة في التاريخ فيلم عربي يعرض في سينمات إيطاليا”.

أبو نسب

أحداث فيلم "أبو نسب"



"أبو نسب" فيلم كوميدي يدور حول شخصية طبيب أطفال والذي يجسد شخصيته محمد إمام، ويتزوج من ياسمين صبري، وتجسد وفاء عامر دور والدة زوجته، ويدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

أبطال فيلم “ أبو نسب”

شارك في بطولة الفيلم الفنان محمد إمام والفنان القدير ماجد الكدواني والفنانة ياسمين صبري والفنان علاء مرسي والفنان محمد لطفي والفنان الشحات مبروك والفنان ماجد المصري والفنان محمد رضوان وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

محمد إمام يعيش فترة انتعاش فنية

من جانب آخر يعيش الفنان محمد إمام فترة انتعاش فنية في هذه الفترة بجانب طرحه فيلمه الجديد “ أبو نسب” إلا أنه يواصل تصوير مسلسله الجديد “ الكوبرا” الذي مقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.