انت الأن تتابع خبر أحلام : أمل عرفة فنانه عظيمة .. وين تحطها جوكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعلت الفنانة أحلام مع إعلان الممثلة السورية أمل عرفة عن انتهائها من تصوير شخصيتها "حياة" في مسلسل "أغمض عينيك تراني"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024.



وكتبت أحلام على تغريدة أمل عرفة عبر منصة "إكس": أنا أكيد معسكره أمام التليفزيون أتابعك الملكة بتقول انتهت وحنا بننتظر فنانه عظيمة أمل عرفة وين تحطها جوكر.



وكانت أمل عرفة علقت عبر منصة "إكس": انتهت رحلة حياة اليوم في مسلسل "أغمض عينيك تراني"، حياة أخذت شقفة من قلبي.



وشوقت أمل قبل أيام جمهورها لمسلسلها الجديد "أغمض عينيك تراني"، من خلال صورة جمعتها مع السنديانة الدمشقية، النجمة منى واصف، من كواليس العمل.



وظهرت أمل في الصورة التي شاركتها عبر حسابها في "إنستغرام" دون أي مستحضرات تجميل، بجانب منى واصف، التي أطلَّت مرتديةً حجابًا رماديًّا.



وكشفت أن اسم الشخصية التي تؤديها في العمل هو "حياة"، إذ أرفقت المنشور بهاشتاغ "حياة"، وأضافت: لوحتي الجديدة التي أرسمها بكل شغف وحب .