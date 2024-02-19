أحمد جودة - القاهرة - استعدوا لموسم رمضاني حافل.. إليكم قائمة مسلسلات رمضان 2024 على Watch It

مسلسلات رمضان 2024 Watch It التى ينتظرها جميع الأشخاص في الوطن العربي، حيث يعد شهر رمضان هو الشهر الذي يشهد موسم درامي ضخم يتنافس من خلاله أبرز النجوم والنجمات المشهورين في عالم الدراما التليفزيونية، ومن أبرزهم غادة عبد الرازق ومصطفى شعبان وأحمد مكي، لكن مع بداية هذا الموسم سوف نجد تغير كبير يشمل عدد آخر من النجوم الذين لم نعتاد عليهم في السباق الرمضاني ومنهم عصام عمر الذي يقدم البطولة الثانية له برفقة أحمد داش في مسلسل إجباري الذي يأتي في إطار الإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2024 Watch It



يعد الموسم الرمضاني هو الموسم الأقوى لطرح مسلسلات رمضان 2024 Watch It، حيث تقدم المنصة العديد من المسلسلات المتنوعة بين الدراما والكوميديا والتاريخ والإثارة التي ينتظرها الملايين من الأشخاص، وذلك للاستمتاع بها بجودة عالية من خلال مشاهدتها على المنصة الرئيسية، ومن الجدير بالذكر أن منصة Watch It قامت بعرض البرومو التشويقي لمسلسلات رمضان التي سوف يتم عرضها هذا العام.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 Watch IT



تقدم منصة واتش ات مجموعة متنوعة من المسلسلات المتميزة للمنافسة في الموسم الرمضاني هذا العام، والتي تضم أبرز نجوم الدراما في مصر ومن أهم المسلسلات التي تعرض على منصة Watch IT هي كالتالي:

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش وعصام عمر.

مسلسل فراولة من بطولة نيللي كريم وصدقي صخر.

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي وحلا شيحة.

مسلسل صيد العقارب وهو من بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان.

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي.

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال.

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا.