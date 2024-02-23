نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو المصري يكشف لـ "دوت الخليج الفني" ما تحتاجه مصر لتطوير الفن.. ويوضح أعماله القادمة (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الشاعر عمرو المصري، نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بأحدث أعماله وكان لـ "دوت الخليج الفني" حديثًا مع كشف خلاله كواليس كتابة الأغاني هل هي من مواقف حوله ام مجرد أفكار تأتي إلى ذهنه، كما أفصح عن رأيه في الذكاء الإصطناعي، وكذلك رأيه في ماذا تحتاج مصر لتطوير الفن وصرح لنا عن أعماله القادمة.

بداية كشف الشاعر عمرو المصري، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن مواقف كتابة الأغاني حيث صرح قائلًا: "يوجد أغاني بكتبها تكون بالفعل مواقف حدثت بالفعل سواء شخصية أو في الدائرة المحيطة بي، ولكن أنا دائمًا أميل إلى إحساسي الداخلي وليس بالضروري أن أكون عايش في الحالة لكي أعبر عنها، ولكن هي الفكرة بتيجي من عند ربنا والإنسان بيجتهد لكي يقدم أفضل ما عنده".

وأفصح عن رأيه في تقنية الذكاء الإصطناعي قائلًا: "بالطبع الذكاء الاصطناعي حلو جدًا وحاجة حلوة يمكننا الإستفادة منها في المستقبل ونفعل بها أشياء كثيرة نافعة للبشر كافة وليس المزيكا فقط، وأعتقد أنه لا يوجد شئ يمكن أن يلغي وجود الفنان لأن إذا نجح الذكاء الإصطناعي على السوشيال ميديا في تغيير أصوات الفنانين، ففي الحفلات الجمهور يحب الفنان باحساسه وصوته الحقيقي".

أما عن رأيه في الذي تحتاجه مصر لتطوير الفن كشف رأيه قائلًا: "بالفعل مصر متطورة في الفن إحنا متطورين جدًا وعاملين حاجات حلوة كل الشغل الذي يطرح يتحدث عن نفسه، ولكن نحن بحاجة إلى الإستمرارية في العمل والإنتاج وتطوير الكلمات واللحن والمزيكا بشكل مستمر، ونطور الطريقة التي نعرض بها الشغل لكن في النهاية بنقدم أعمال وأغاني كويسة جدً بنصدرها لـ العالم كله الحمد لله أن مصر رائدة في الصناعة".

وكشف الشاعر عمرو المصري في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن أعماله القادمة قائلًا: "أعمالي القادمة أغلبها مع جميع الفنانين الذي سبق وعملت معهم فيوجد لدي أربع أغاني مع الفنان رامي جمال، وأعمال مع رامي صبري وأيضًا تامر عاشور وحماقي، ويوجد أعمال كثيرة ومتنوعة مع الفنان صابر الرباعي وأحمد سعد ومها فتوني وغيرهم الكثير.يوجد أعمال كثيرة أتمني أنها تنل إعجاب الجمهور".