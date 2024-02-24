سينرجي تطرح البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل الحشاشين

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة سينرجي البوسترات الدعائية لأبطال مسلسل الحشاشين وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت عليه معلقة: “الحشاشين رمضان ٢٠٢٤”.

منصة watch it تطرح برومو مسلسل الحشاشين

قامت منصة watch it الرقمية بطرح البرومو التشويقي الرسمي لـ مسلسل "الحشاشين" والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكتب الحساب معلقًا: “الحشاشين.. الطائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر الميلادي!

انتظروا النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين على WATCHIT".

شخصية كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين

شوق الفنان كريم عبد العزيز جمهوره لدوره في مسلسل الحشاشين، حيث قام بنشر صورة له بشخصية حسن الصباح عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك بعدما نشر 3 صور وعلق عليها، قائلًا: "حسن الصباح.. رمضان 2024.. على خير يارب".

تفاصيل مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

برومو مسلسل الحشاشين

وكان النجم كريم عبد العزيز قد طرح برومو مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، تمهيدًا لعرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، ليكون أول الأعمال التى تحجز مكانها فى دراما رمضان العام المقبل، وظهر كريم فى البرومو بالبحر يحاول النجاة ويقول: "اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح".

من هم الحشاشين؟

"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.