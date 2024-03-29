إزاى الشيطان هيتعذب بالنار وهو منها؟ علي جمعة يرد بمفأجاة

القاهرة - محمد ابراهيم - أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول كيف يعذب الشيطان فى النار وهو مخلوق من نار؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الجمعة: "هو مش نار، زى ما انتى مش طينة، انتى مخلوقة من تراب هل انتى تراب، هو كذلك، لو الإنسان مات بيتحول لتراب، والشيطان لو مات يطلع لهيب".

وأضاف: "الملائكة من نور، بس هى مش نور، والانسان من تراب بس هو مش ترتب، وكذلك الشيطان مخلوق من نار، بس هو مش نار، دى المادة اللى هو معمول بها".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.