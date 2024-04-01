محمد جمعة يغني لـ "بهاء سلطان" في "مع خيري"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمد جمعة ضيفًا على الإعلامي خيري رمضان في برنامج “مع خيري”، على قناة المحور بعد تألقه في مسلسل “صلة رحم”.

محمد جمعة: أتمنى أن تتاح لي فرصة الغناء في أي عمل فني مقبل



وصرح "جمعة" بأنه يتمنى أن تتاح له فرصة الغناء في أي عمل فني مقبل، حيث أنه محب للغناء، ولديه قدرة على الأداء، مشيرا إلى أنه لا يمانع من أن يغني على خشبة المسرح في وجود عدد كبير من الجمهور ضمن أحداث المسرحية التي يقدمها بينما يشعر بالإحراج عندما يغني أمام أسرته.



وعن تفضيلاته في الغناء يقول: أحب سماع كل ما هو قديم، كما أنني عاشق لصوت المطرب بهاء سلطان الذي غنى له أثناء اللقاء مقطع من أغنية “أنا غلطان” من كلمات وألحان عزيز الشافعي.



وقد علق الإعلامي خيري رمضان على الأمر مشبهًا المطرب بهاء سلطان بلاعب نادي الزمالك شيكابالا قائلًا: "بهاء بشوفه زي شيكابالا..لعيب جامد قوي لكن ضيع فرص كتير قوي مثله مثل بهاء سلطان"، ليعلق جمعة شيكابالا لاعب لم يأتي مثله ونغار عليه لأنه موهوب.

تفاصيل برنامج مع خيري



يذكر أن برنامج “مع خيري” يعرض أيام السبت والأحد والاثنين على قناة المحور في تمام الثامنة مساء، ويعرض طوال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة الحادية عشر.

