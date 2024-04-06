نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد الفطر.. أحمد فريد يستعد لإطلاق ألبوم "بتقولي آسف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب أحمد فريد لإطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "بتقولي آسف"، والذي يتكون ثمانية أغنيات، ومن المقرر طرحه خلال عيد الفطر المبارك.





وشارك أحمد فريد بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "ان شاء الله من العيد كل اسبوع اغنية من البومي "بتقولي اسف" يارب يعجبكم.





آخر أعمال أحمد فريد





والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد فريد ديو أهي مشيت بالمشاركة مع المطرب رامي جمال، وقد حقق الديو على نسب مشاهدات مرتفعة، وتصدر الترند فور نزوله.

كلمات أغنية أهي مشيت





اهي مشيت وسابت قلبي

من غيرها دون ولا حل

نعيش ولا أنا وهو

نموت ولا الحنين هيقل





اهي مشيت وسابت قلبي

من غيرها دون ولا حل

نعيش ولا أنا وهو

نموت ولا الحنين هيقل





مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني ما تنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه





بعدك كسر ضهري

فينك وحشتيني

بعدت بس انتي

عمرك ما سبتيني

مرسومة فوق كفي

وياريته بيكفي

متصوّرة في قلبي

ومنوّرة في عيني





يا أيامنا أمانة عليكي

طارديها في ليالي البُعد

أنا في عرضك يا أيامنا

تلمينا في يوم على بعض





يا أيامنا أمانة عليكي

طارديها في ليالي البعد

أنا في عرضك يا أيامنا

تلمينا في يوم على بعض





قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض

وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها أوام

وعن حالي وأحوالي ما تحكيلها

روحي قوليلها صدّعني عليكي كلام





بعدك كسر ضهري

فينك وحشتيني

بعدت بس انتي

عمرك ما سبتيني

مرسومة فوق كفي

وياريته بيكفي

متصوّرة في قلبي

ومنوّرة في عيني