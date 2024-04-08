علي ربيع يروج لفيلمه " ع الماشي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج الفنان علي ربيع لفيلمه “ ع الماشي” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C5ep51GtXDB/?igsh=MXh1cGE5Z2NkZ2tzbA==

كتب علي ربيع :' هتعمل ايه لو صحيت لقيت كل حاجه… طب ما تيجي نشوف

نشرت الصفحة الرسمية المنتجة لفيلم علي ربيع عالماشي صور من كواليس العمل تجمع ابطاله، وذلك قبل أيام من طرحه بدور العرض السينمائية

وصف ابطال العمل من قبل في اكثر من لقاء بان كواليس العمل كانت مميزة وكوميدية، في عمل مختلف يحتوي علي جرعة كبيرة من الكوميديا ستقدم للجمهور في عيد الفطر.

وينطلق فيلم عالماشي لـ علي ربيع في 10 إبريل الجاري، الذي يعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وينافس علي ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

ويذكر ان فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرضه في عيد الفطر ٢٠٢٤.