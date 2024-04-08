انت الأن تتابع خبر شومان تغلق باب التقدم لجائزة أدب الأطفال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أغلقت مؤسسة عبد الحميد شومان، باب التقدم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال للدورة (18)، في موضوع "أدب المغامرات"، والتي تقدمت لها روايات قصيرة موجهة للفئة العمرية 12-16 سنة.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة اليوم الاثنين، قدم للجائزة 1347 طلبًا، منها 572 طلباً مكتملاً، و775 طلبًا غير مكتمل (لم يتم إنهاء متطلبات التقديم من قبلهم).

وجاءت الطلبات من 17 دولة عربية و13 دولة غير عربية، فيما توزعت الدول الأكثر مشاركة على: مصر 34 بالمئة، الأردن 15بالمئة، سوريا 11 بالمئة، فلسطين والمغرب والجزائر 7 بالمئة لكل منها، تونس 5 بالمئة، العراق 4 بالمئة، اليمن 2 بالمئة، بينما شكلت كل من لبنان، السودان، السعودية، الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وليبيا 1 بالمئة.

وعلى مستوى محافظات الأردن الأكثر مشاركة، جاءت عمان بنسبة 70 بالمئة، اربد 10 بالمئة، الرصيفة 6 بالمئة، البلقاء 5 بالمئة، و 1.5 بالمئة لكل من الكرك، المفرق، عجلون، مادبا، معان والعقبة.

وقال البيان أن الأعمال المتقدمة ستخضع إلى مرحلة الفرز الأولي للتأكد من مطابقتها للشروط الخاصة بالجائزة، ومن ثم تحويلها إلى لجنة مختصة لتحكيمها.

وبينت المؤسسة في بيانها أن إعلان أسماء الفائزين بالجائزة سيكون في الربع الثالث للعام 2024، موضحة أن معايير تقييم الأعمال تستند إلى اللغة والأسلوب والمحتوى والأفكار، والتجديد والإبداع، وأصالة العمل .