بعد عرض الحلقة الـ29.. مسلسل "إمبراطورية ميم" يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل إمبراطورية ميم محركات البحث عبر موقع "جوجل "وذلك بعد عرض الحلقة الـ 29، التي دارت أحداثها حول مشاجرة بين نور النبوي ومايان السيد بعدما طلب منها أن تخضع للعلاج النفسي، ولكنها تركت المنزل وأخبرته أنها بالفعل تحتاج للعلاج وستذهب لمصحة نفسية.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

قدمت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1972، وقد تم تعديل الرواية أن تكون البطلة الام لتجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وشاركها بطولة الفيلم أحمد مظهر والعمل من إخراج حسين كمال، وجاء الفيلم في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

تفاصيل فيلم الحريفة للفنان نور النبوي



والجدير بالذكر أنه قد حقق نور النبوي نجاحًا كبيرًا في السينما من خلال فيلم الحريفة الذي أصبح من أعلى 10 افلام تحقيقًا الإيرادات وقررت الشركة المنتجة أن تقدم جزء ثاني منه.

يتناول فيلم "الحريفة" قصة مجموعة من الشباب الذين يتحدون لتشكيل فريق كرة قدم في الشوارع، حيث يُسلط الضوء على ماجد، الذي انتقل حديثًا إلى المدرسة الحكومية بسبب أزمة مالية تعرضت لها عائلته. يتشكل بينه وبين زملائه علاقة صداقة تساعدهم على تجاوز التحديات المالية، وتركز القصة على رحلتهم في تحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم، وكيف يجدون الدعم والصلة الإنسانية لينجحوا رغم الصعاب التي يواجهونها يوميًا.