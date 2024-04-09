غالية بن علي وحمادة هلال وروجينا في "سبوت لايت" مع شيرين سليمان في عيد الفطر

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم الإعلامية شيرين سليمان ثلاث حلقات خاصة من برنامجها سبوت لايت خلال ايام عيد الفطر المبارك وتستضيف في الحلقة الاولى النجمة التونسية غالية بن علي التي تقدم عدد من أجمل أغانيها كما تتحدث خلال اللقاء عن مشاريعها الغنائية الجديدة وكواليس حفلاتها وحقيقة دخولها مجال التمثيل.

المخرج محمد عبدالعزيز



كما تستضيف في الحلقة الثانية المخرج محمد عبدالعزيز الذي يتحدث عن كواليس أشهر أعماله ويكشف تفاصيل دخول ابنه النجم الكبير كريم عبد العزيز لمجال التمثيل ورأيه في مسلسل الحشاشين.

روجينا وأبطال مسلسل سر إلهي



كما تستعرض خلال الحلقة لقاءات خاصة مع النجمة روجينا وأبطال مسلسلها سر إلهي الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

حمادة هلال ونجوم مسلسل المداح

وفي الحلقة الثالثة تستضيف النجم حماده هلال والنجمة هبة مجدي ونجوم مسلسل المداح الذين يكشفون عن حقيقة تقديم جزء خامس من المسلسل ويتحدثون أيضًا عن كواليس خاصة حدثت أثناء التصوير، كما تستضيف أيضًا خلال الحلقة النجمة عايدة رياض والنجم الشاب حسني شتا اللذان يتحدثان عن كواليس مسلسل جري الوحوش.

برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع يوميًا خلال أيام عيد الفطر المبارك الساعة السابعة مساءً على شاشة صدى البلد.

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