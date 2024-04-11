نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فاق التوقعات”.. مصطفى شعبان يعلق على نجاح "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة مليئة بالأسرار حل النجم مصطفى شعبان، في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس"، والذي يعرض على شاشة قناة الحياة، وتحدث خلال اللقاء عن أسباب نجاح مسلسل “المعلم”، الذي شارك به خلال الماراثون الرمضاني 2024.

كشف مصطفى شعبان، إنه لم يتوقع نجاح مسلسل «المعلم» بهذه الدرجة، مؤكدًا على أن الماراثون الرمضاني 2024 شهد منافسة قوية بين العديد من الأعمال الدرامية المختلفة، وكان يريد أن يكون ضمن الأعمال التي حققت نجاحًا، إلا أن العمل حقق نجاح وصفه بأنه “فاق التوقعات”.

ومن جانبه أشاد شعبان بأداء الفنانة سهر الصايغ وأوضح أنه منبهر بقدراتها، خلال تجسدها شخصية زوجته في مسلسل «المعلم»، مؤكدًا أنها ممثلة مشاعرها حقيقية ومٌلتزمة في الحضور قبل الجميع بمكان التصوير.

كما أكد مصطفى شعبان خلال لقائه أن الإخلاص في مسلسل «المعلم» كان السبب الرئيسي في النجاح الذي حققه خلال فترة عرضه، قائلًا: “كنا بنصور من الساعة 5 الصبح شادر السمك.. أيام كتير اشتغلنا 22 ساعة”.

وتابع مصطفى شعبان حديثه: “أنا محظوظ بكل النجوم اللي كانوا معايا في مسلسل المعلم، جودة تصوير كبيرة جدًا، كل مشهد في المسلسل ماتش تمثيل، ومعظم المشاهد كانت حقيقة وهو السبب في الوصول بالمشاعر الحقيقة للمشاهد من خلال البكاء في مشاهد الضيق والحزن، والسعادة والفرحة".



مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.



نجوم مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.