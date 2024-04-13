نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن الموسيقية تنعى وفاة شيرين سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت نقابة المهن الموسيقية، بقيادة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة، عن حزنها وأسىها لفقداننا الفنانة شيرين سيف النصر، التي وارتحلت عن عالمنا. تمت مراسم الصلاة والدفن بكل هدوء وسكينة، وفقًا لرغبتها، في مقابر العائلة.

وجاء في بيان النقابة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأصدق التعازي إلى عائلة الفقيدة وذويها، راجين من المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويمنح ذويها الصبر والسلوان".

معلومات عن شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر، واحدة من ألمع نجمات الفن، تخرجت في عام 1991 من كلية الحقوق، وعاشت فترة في فرنسا، حيث التقت بالفنان يوسف فرنسيس الذي اكتشفها ودعمها لتبدأ مسيرتها الفنية. شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية مثل "غاضبون وغاضبات" و"من الذي لا يحب فاطمة".

في السينما، أبهرتنا بأدوارها في أفلام مثل "سواق الهانم" و"النوم في العسل"، قبل أن تعتزل التمثيل في نهاية عام 1996، لتعود من جديد بعد الطلاق في عام 2001 وتشارك في فيلم "أمير الظلام" عام 2002.

آخر أعمالها في الدراما كانت في مسلسل "أصعب قرار"، بجانب أحمد بدير ورياض الخولي وجميل الراتب وغيرهم من النجوم.

وفي حوار مع "اليوم السابع"، أشارت شيرين إلى أنها تقضي وقتها بالقراءة ومتابعة الأفلام والمسلسلات، وعلى الرغم من تلقيها عروضًا للعودة إلى التمثيل، إلا أنها مترددة وتدرس الأمر بعناية، معربة عن رغبتها في عودة فنية تليق بسمعتها وبأعمالها السابقة.