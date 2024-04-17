انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "التحول" بثقافة أسيوط

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مركز شباب أبنوب بمحافظة أسيوط، أولى ليالي العرض المسرحي "التحول"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث مسرحية التحول

العرض مأخوذ عن رواية "التحول" لفرانز كافكا، وتدور أحداثه حول رحلتين الأولى للكاتب والكوابيس التي يعيشها وهو يكتب روايته، حيث يجد نفسه متهما وتتم محاكمته، والثانية حول قصة حياة "جريجور سامسا" بطل الرواية.

صناع العرض المسرحي التحول

"التحول" أداء فرقة مسرح قصر ثقافة أبنوب: أشرف محمد بدوي، مصطفى غانم، مصطفى عبد البصير، إبراهيم محمود، أنطون منير، ميرنا محمد، ودينا كمال، إعداد محمود محمد سيد، ديكور وملابس فاطمة أبو الحمد، موسيقى وألحان روماني زاخر، أشعار إيمان نبيل، ومن إخراج مارك صفوت.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط، ويستمر عرضه بالمجان حتى 22 إبريل الجاري.

فعاليات هيئة قصور الثقافة

وشهدت فعاليات هيئة قصور الثقافة نشاطا مكثفا خلال الفترة الأخيرة احتفالًا بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك بجميع المحافظات وتنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية وأنشطة الأطفال وذوي الهمم، ولاقت الفعاليات إقبالًا جماهيرًا غفيرًا.

