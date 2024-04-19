مارغو حداد تشارك منذر  رياحنة جائزة أفضل ممثل في رمضان 2024 بتصويت الجمهور 



القاهرة - محمد ابراهيم -

فاز النجم منذر رياحنة والنجمة مارغو حداد بجائزتي أفضل ممثل وممثلة أردنيين وأفضل مسلسل أردني بتصويت الجمهور عن مسلسلهما الدوار العاشر في استفتاء البرنامج العربي et بالعربي.

الثنائية التي جمعت النجمين الأردنيين كانت كفيله بإستعادة ألق الدراما الاردنية وإعادة الحياة والحيوية لها وتقديم دراما مميزة جذبت لها الجمهور العربي مجددًا بعد ان كانت الأعمال الأردنية تسيطر على الشاشات العربية في سنوات طويلة مضت.

و اطل منذر رياحنة ومارغو حداد هذا العام عمن خلال أضخم انتاج أردني على الإطلاق وهو مسلسل "الدوار العاشر" الذي يقدم فيه الرياحنة شخصية سائق سيارة أجرة عبد المجيد ومارغو شخصية الزوجة داليا تدخلهما الأحداث والصدف التي يمرا بها في قضايا معقدة.



آخر أعمال منذر رياحنة

والجدير بالذكر آخر أعمال منذر رياحنة مسلسل المعلم، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

