انت الأن تتابع خبر نادين الراسي توثق لحظة سقوطها على الأرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، بمقطع فيديو، لحظة سقوطها وتعثرها على الأرض بطريقة مضحكة، بينما كانت تسير في حديقة وتستعد لالتقاط صور مميزة.

وأرفقت الفنانة الفيديو الذي قامت بتشره على منصة "انستغرام" بأغنية "أنا رايح فين" للفنان رياض عثمان، معلقة بتعليق طريف "فشو خلقكن".



ولم تكتفِ نادين بذلك، بل نشرت فيديو آخر ظهرت فيه وهي تسير على شاطئ البحر، تتمتع بأشعة الشمس وتستعرض رشاقتها وقوامها الجذاب.

وعلقت على الفيديو قائلة "الإيمان هو الوحيد اللي بخلينا نكمل".



وقد حظيت مقاطع الفيديو بتفاعل كبير من قبل المتابعين، الذين عبروا عن إعجابهم بخفة دم نادين الراسي وطاقتها الإيجابية، كما تغزلوا بجمالها وأناقتها. ووصفها المتابعون بـ"المهضومة"، مشيدين بقوة شخصيتها وتصالحها مع ذاتها، وحرصها على إظهار العفوية والتلقائية أمام الجمهور.وجاء ضمن التعليقات: دخيلو المهضوم ماتعتلي هم ماحدا انتبه أبدا، مأحلاكي وقديش روحك حلوة ما بتحاولي تخبي عفويتك والشغلات الحلوة فيكي والله منحبك كتير، مافي أهضم ولا أطيب منك .