نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السقا أول مفاجآت ضيوف شرف فيلم "عصابة المكسيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد فيلم “عصابة المكسيك”، لأحمد فهمي مفاجآت عديدة من حيث قائمة ضيوف الشرف حيث يعتمد الفيلم على عدد منهم ليساعدوا فريق العمل في التنقل بين المحافظات المختلفة خلال أحداث الفيلم، وكشف الفيلم عن أن أول هذه القائمة أحمد السقا.

فيلم السرب لأحمد السقا

وانتهى السقا من تصوير فيلم السرب وينتظر طرحه قريبًا، وتدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

فريق عمل فيلم السرب



ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

ملاحظات على برومو الفيلم

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.



آخر أعمال أحمد السقا





والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد السقا مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وضم المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.