"اعتذرت عن مدرسة المشاغبين".. سميرة أحمد تكشف الكواليس والأسرار مع إيمان أبوطالب

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة القديرة سميرة أحمد، ضيفا في ثاني حلقات الموسم الجديد مع الإعلامية أبوطالب في برنامج" بالخط العريض" على شاشة تليفزيون الحياة، الجمعة المقبلة.

سميرة أحمد تفتح صندوق الذكريات

وفي الحلقة الثانية، تفتح الفنانة القدير سميرة أحمد صندوق الذكريات وتحكي لأول مرة تفاصيل جديدة عن أعمالها الفنية.



كواليس أبرز أعمال سميرة أحمد

وتتحدث سميرة أحمد عن تفاصيل وكواليس أعمالها الفنية سواء في الدراما أو السينما، مؤكدة أن شخصياتها الحقيقية تشبه ما قدمته في مسلسل ماما في القسم، من حيث الجدية والصرامة.

رأي سميرة أحمد في النجوم الحالية

وتقول سميرة أحمد في الحلقة التي تذاع الجمعة المقبلة، إن الفنان ياسر جلال يستحق النجومية التي وصل إليها، وأن الفنانة منى زكي موهوبة، قائلة:" منى زكي من الفنانات اللي بحبها أوي أوي".

سميرة أحمد تكشف تقديمها لعدة نجوم

وكشفت سميرة أحمد في الحلقة تفاصيل تقديمها للنجوم كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز وأحمد زاهر وجيهان فاضل وأحمد فهمي، وغيرهم من الفنانين.

خلاف سميرة أحمد مع وفاء صادق

كما حكت بالدموع، تفاصيل علاقتها مع أختها الراحلة الفنانة خيرية أحمد، وردت الفنانة القديرة في الحلقة على أنباء وجود خلاف قديم مع الفنانة وفاء صادق واستبدالها بفنانة أخرى في أحد الأعمال، قائلة: " أكتر حاجة تضايقني عدم احترام العمل.. الأستاذ إسماعيل غيرها".

سميرة أحمد تتحدث عن عبلة كامل

كما تحدثت سميرة أحمد عن مشاركة الفنانة عبلة كامل، في بعض الأعمال الفنية، واعتزالها الفن حاليا، قائلة:" يا خسارة يا عبلة إنك مش موجودة معانا".

اعتذار سميرة أحمد لمسرحية مدرسة المشاغبين

وكشف سميرة أحمد لأول مرة، أنها كانت البطلة الرئيسية لمسرحية مدرسة المشاغبين، قبل أن تقدم اعتذارها وتؤدي الدور الفنانة سهير البابلي.

رحلة كفاح سميرة أحمد مع زوجها المنتج صفوت غطاس

كما تحدثت الفنانة القديرة عن حياتها الخاصة وتفاصيل رحلة الكفاح مع زوجها المنتج صفوت غطاس، وتمنت الفنانة القديرة العودة للعيش في منطقة الدرب الأحمر، وكشفت في الحلقة الأسباب وراء أمنيتها.

مواعيد برنامج بالخط العريض

يذاع برنامج "بالخط العريض"، مع الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة.

