نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد المالكي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس أغنية "أنت مين" لـ رامي جمال (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح أول أمس الفنان رامي جمال ألبومه الجديد "خليني أشوفك" الذي تكون من 15 أغنية ووجد في الألبوم أغنية "أنت مين" وقد لقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور وأيضًا قد حققت نجاحًا كبيرًا عبر يوتيوب وجميع مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدرت تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في أقل من 24 ساعة.

ووضحت على أغنية أنت مين بصمة الشاعر الكبير أحمد المالكي الذي حينما يوجد اسمه على أغنية نضمن لها النجاح وتحقيق نسب المشاهدات العالية.

وتحدث "دوت الخليج الفني" مع الشاعر أحمد المالكي وكشف لنا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" كواليس أغنية "أنت مين" ومدي توقعه نجاح الأغنية.

الشاعر أحمد المالكي

صرح لنا الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن كواليس أغنية أنت مين ومدي توقعه نجاح الأغنية قائلًا: "أنا بحب أغنية أنت مين كثيرًا ورامي من أقرب المطربين ليا ودي الأغنية العاشرة التي تجمعني به، ومبسوط كثيرًا بردود الأفعال على الأغنية".

أحمد المالكي ورامي جمال

وأضاف قائلًا: "بالفعل كان عندي شعور أن الأغنية سوف تنال إعجاب الجمهور".

تفاصيل أغنية "أنت مين" لـ رامي جمال

وأغنية انت مين، كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار احمد حسين.

كلمات أغنية "أنت مين" لـ رامي جمال

انت مين..بقيت أنا بشوفك غريب.. حد مش واضح مُريب

خليت مشاعري يقلوا بالتدريج..و يوم عن يوم إيديا تسيب

لا بقيت بترضيني.. ولا اللي أنا فيه يبقيني

و عيشتي معاك بتأذيني وقلبي حزين

و بقيت واحد تاني.. بيبقي سعيد في أحزاني

و كل الدنيا شايفاني كبرت سنين

انت مين.. اهو الوش التاني بان

و إتفاجئت ان الحنان تمثيل..و سقفه كبيره للفنان.. كدبت عليا صح زمان

انت مين.. أنا هقولك بإختصار.. أناني جه علي حقي جار

و بخيل.. بتاخد فرح تدي مرار.. هسيبك أيوه خدت قرار