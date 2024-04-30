نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي القاضي تكشف عن موقف جمعها بـ غادة عبدالرازق خلال صيد العقارب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة مي القاضي، كواليس مشاركتها في مسلسل صيد العقارب الذي عرض في دراما رمضان 2024، قائلة العمل مع غادة عبدالرازق متعة، والدور من أحب الأعمال لقلبها وغادة تحب من حولها ولطيفة معهم في اللوكيشن.

تصريحات مي القاضي

وتابعت مي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "مفيش مشاهد كتير جمعتني مع غادة في المسلسل لكن في موقف حصل بينا كنت عاوزه ألبس فستان معين والمخرج كان قافش عليه وعامل قلق.. لكن هي لما شافته قالتالي حلو جدا ألبسيه قولتلها المخرج لسه موافقش عليه قالتالي ألبسيه بس بعدها المخرج شال تلات أربع المشهد في المونتاج".



وأشارت مي، إلى أنها تتمنى أن تكون مثل الفنانة غادة عبدالرازق كونها فنانة موهوبة وقوية، وأن هناك نجمات كثيرات ينافسونها في وقتنا الحالي.



واوضحت مي، أنها تحب أداء الفنانة دينا الشربيني كونها تتمتع بتلقائية كثيرة وموهوبة، كما أنها تنتقد نفسها ولا تحب أن تشاهد نفسها في أي عمل قدمته من قبل، ولكن حاليًا بدأت تشاهد نفسها لكي تعرف ما ينقصها.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

آخر أعمال مي القاضي

يذكر أن آخر أعمال مي القاضي مسلسل صيد العقارب وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ومسلسل صيد العقارب بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.