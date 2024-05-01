هاجر الشرنوبي تحتفل بعيد ميلاد والدها الراحل

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي بعيد ميلاد والدها الراحل وذلك من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت هاجر الشرنوبي:'النهارده عيد ميلاد صاحب عمري كله عيد ميلاده ال ٦٤ بس مش معانا ف الجنه بإذن الله الله يرحمك ياحبيبي وحشتني اوي كنت لي نعم الأب والسند ولسه لحد دلوقتي عايشه بإسمك وسيرتك وسمعتك الطيبه".

أضافت :' مين مابيحبكش يادرش زي دلوقتي بعد ماتعدي الساعه ١٢ كنت بكتبلك رساله وانا قاعده جمبك في بيتنا علشان اقولك كل سنه وانت طيب وتقولي هي البوسه بتتكتب كنت بجمع البنات اللي بيعتبروك ابوهم التاني ونحتفل وتحاول تصورنا وتطلع الصوره فيديو ياااه يابابا ذكريات محفوره ف قلبي لا يمكن تتنسي يمكن شوية الذكريات دول اللي بيقووني شويه بس الحقيقه اني من غيرك ولا أي حاجه…اللهم بدل شوقي له حسنات

ختمت بالدعاء له :' اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارزقه نعيم الجنة وحرم جسده على النار اللهم عظم أجره واغفر له ذنبه اللهم ارزقنا الصبر والسلوان على فراقه، واجمعنا به على خير في جناتك اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج، ونقه من الخطايا اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.

