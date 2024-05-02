"نزلت البحر في درجة حرارة 3".. أحمد السقا يكشف عن أصعب مشاهد "العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حل الفنان أحمد السقا ضيفا في برنامج "الراديو بيضحك"، مع الإعلامية فاطمة مصطفى،المذاع على إذاعة راديو 9090، وكشف خلال اللقاء عن أصعب مشاهد تصوير مسلسل "العتاولة" وصعوبة دوره في المسلسل.

تحدث "السقا" عن صعوبة شخصية نصار قائلا:"كل المشاهد بالنسبالي صعبة لأن نصار كان عامل مشترك في كل خطوط الدراما وهو الشخصية اللي بتتعامل مع كل الصراعات ".

وأشار إلى أصعب مشهد تصوير قائلا: "عملنا مشهد الخناقة اللي كان في ثاني حلقة في أربع أيام، ونزلوني البحر الساعة 3 ونصف الصبح في درجة حرارة 3".

فيلم السرب

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا الفنية هو فيلم "السرب"، الذي يعرض حاليا في السينمات، والذي يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: شريف منير، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

أحداث فيلم السرب

فيلم السرب عن أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وبدأت أحداث برومو الفيلم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.