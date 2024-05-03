عاليا باهات تنضم لمعجبين فيلم Laapataa Ladies

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة الهندية الشابة عاليا باهات في حملة الدعم للفيلم الهندي الدرامي الجديد Laapataa Ladies، الذي كان مرشحا سابقا للأوسكار، ووفق انديا توداي، كتبت عاليا عبر حساباتها على منصات التواصل عن اعجابها بالفيلم وإنه من الافلام الرائعة القليلة التي استمتعت بها مؤخرا.

وتستعد النجمة عاليا بهات لخوض تجربة الانتاج السينمائي للمرة الاولى في مسيرتها الحافلة، بعد ان وقع اختيار المنتج كاران جوهار عليها لتكون منتجة منفذة لعمل سينمائي جديد يطرح بعنوان "جيجرا"، ووفق موقع انديا توداي، هذا الفيلم الجديد، سيكون من اخراج المخرج فاسان بالا، ومن المقرر أن تبدأ عملية اختيار الابطل قريبا.

مشاركة بمهرجان بوسان

وكان قد أعلن عن اختيار الفيلم الجديد لرانفير سينغ وعاليا بهات Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، ليكون ضمن الأفلام المعروضة في مهرجان بوسان السينمائي الدولي بدورته لعام 2023.

ووفق موقع "إنديا توداي"، المهرجان الكوري الجنوبي، سيشارك به الفيلم ممثلا عن سينما بوليوود، والذي يعد الفيلم الذي شهد عودة المنتج والمخرج الهندي الكبير كاران جوهار بعد فترة غياب.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع انديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.