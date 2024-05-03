نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تكشف عن كواليس وأسرار دورها في "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة فريدة سيف النصر، ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، المذاع على إذاعة الراديو "نجوم أف أم"، وكشفت خلال اللقاء عن كواليس وأسرار دور "سترة" في مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

قالت "فريدة":"أنا مش حاسة إني عملت أفضل ما عندي ودة بسبب أن ما كانش عندي فرصة لده لأن كان فيه كاست كبير جدا فأنا كنت بعافر إني أعمل شغلي صح وأنا كنت وقتها سترة بجد مش فريدة".

وأضافت:"سترة فيها كتير مني وأي شخصية قبلتها وحبيتها فيها كتير مني، زي أصيلة في مسلسل "دون ذكر أسماء"، وأنا أي عمل بيفضل معايا شوية بعد ما يخلص تصويره".

أبطال مسلسل العتاولة



يذكر أن مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة ويشارك معهم كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: فريدة سيف النصر، زينة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تتوالى الأحداث.