بيومي فؤاد ينضم لقائمة أبطال مسلسل "كتالوج" لـ ريهام عبد الغفور

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد كل من الفنانة سماح أنور، والنجم بيومي فؤاد، على المشاركة في مسلسل "كتالوج"، الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر عرضه قريبًا.

فيلم“فندق دلال”

وفي سياق آخر، تعاقد الفنان بيومي فؤاد على فيلم جديد بعنوان “فندق دلال” من إخراج شادي الرملي وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

تصريحات بيومي فؤاد

وتصدر إسم الفنان بيومي فؤاد تريند محرك البحث جوجل مؤخرًا، بعد ظهوره ببرنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وتحدث خلاله عن أزمته مع الفنان محمد سلام، ودفاعه عن الفنان محمد أنور الذي جاء بديلًا لـ "سلام"، وكشف العديد من التفاصيل لأول مرة في الخلافات بينهما، وموقف أحمد مكي من هذه الخلافات.

وقال بيومي فؤاد: "أنا كبير محمد سلام وأنا المرجع بتاعه، وكلمته لما اعتذر عن المسرحية وقالي أنا مش قادر أنت شايف الأطفال اللي بتموت، وقولتله بدعيلهم قبل ما بدعي لأولادي، وده أكل عيش وفيه ناس كتير بيوتهم مفتوحة من الحاجات دي، وسألته ترشح مين، قال أي حد من مسرح مصر".



وأضاف ": لما شوفت الفيديو اتصلت به يحذفه، قال لي لأول مرة في حياتي هقولك لأ، قلت له براحتك يا بني، وقفلت ومتكلمناش من ساعتها





كما علق الفنان بيومي فؤاد، على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري عليه بعد أزمته مع الفنان محمد سلام بسبب تصريحاته الأخيرة، قائلًا: "كل واحد في حاله ولم يحصل عتاب ولا كلام وفي حاجات مينفعش فيها كلام وده رأيها وهي قررت ومكتبتليش ليه اللى عملته ولكن هي قالت رأيها وقررت".