بعد طرحه..تفاصيل مسلسل "إلا الطلاق" لـ دينا الشربيني وإياد نصار

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت أول أمس إحدي المنصات الرقمية مسلسل "إلا الطلاق" وهو ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

بوستر مسلسل إلا الطلاق

أبطال مسلسل “إلا الطلاق”

ويقوم ببطولة مسلسل "إلا الطلاق" كلًا من الفنانة دينا الشربيني والفنان إياد نصار، والفنانة سلمي أبو ضيف والفنانة صفاء الطوخي، والمسلسل من إخراج محمد بركة ومن تأليف مريم نعوم.

قصة مسلسل “إلا الطلاق”

وتدور قصة مسلسل "إلا الطلاق" حول زوجين يتعرضان إلى حادث يقلب حياتهما راسًا على عقب، وتقوم دينا الشربيني بدور مُدرسة كيمياء ويقوم إياد نصار بدور كاتب وتبدأ دينا الشربيني بالشك في زوجها بعد زواج 7 سنين.

بوستر مسلسل إلا الطلاق

آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني هي مسلسل "كامل العدد +1" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

ناقش مسلسل كامل العدد في الجزء الثاني فكرة الحياة الأسرية والعائلة وتربية الجيل الجديد، كما سلط الضوء على تأثير السوشيال ميديا على حياة الأجيال الجديدة الصغيرة في اطار درامي كوميدي ممتع، والعمل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، اسعاد يونس، ميمي جمال، صدقي صخر، آيه سماحة، أحمد كمال وآخرين، ومن تأليف رنا أبو الريش، والإخراج لـ خالد الحلفاوي.

آخر أعمال الفنان إياد نصار

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار هي مسلسل "صلة رحم" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

مسلسل صلة رحم من بطولة النجم إياد نصار، والنجمة يسرا اللوزي والنجمة أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية مؤلف مسلسلي بطلوع الروح والإمام، وإخراج تامر نادي مخرج مسلسل المتهمة.