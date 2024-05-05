كزبرة يتعاقد على عمل جديد مع أحمد داش.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد مطرب المهرجانات كزبرة على فيلم جديد تحت عنوان نجوم الساحل مع النجم أحمد داش ومن المقرر تصويره قريبا

تعرض كزبرة لكثير من الإنتقادات بعد تكريمه من الجامعة البريطانية وجاءت له العديد من التعليقات السلبية على صورة التكريم.

وعلق كزبرة على تلك التعليقات السلبية بمنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "البوست ده في ناس كتير عمله شير عليه وزعلانين اني بتكرم، ومش حابين أني اتكرم وأن في ناس أكتر مني تستحق".

وتابع قائلًا: "أولًا أنا أقل خلق الله وفعلًا في ناس أكتر مني بكتير تستحق بس أنا مش عايزك تحكم عليا من بعيد أو أن أنا شخص تريند وجت معايا صدفة لا أنا راجل اجتهدت وتعبت واتظلمت كتير أو ي ومكنتش بيأس وكنت حاطط ربنا طول الوقت قدام عنيا".

واستكمل قائلًا: "وكنت عارف أن هيجي يوم وربنا هيفرجها وهيعوضني والحمدلله حصل ورضي ربنا عليا كان أكتر مكنت اتوقع، وفعلًا لكل مجتهد نصيب وانا اجتهد في ليه في ناس مستكتره عليا الفرحة وطول الوقت شايفين اني شخص مستهلش، أي حاجة عمتًا ربنا يسامح اي حد بيقول عليا كلمة مش صح وربنا يدي كل واحد علي قد نيته وان شاء الله الفترة الجاية هتكرم في كل انحاء العالم

اخر أعماله كان مسلسل “ كوبرا” والمسلسل من بطولة محمد إمام وإلى جانبه عدد من الفنانين ابرزهم: مجدي كامل، كزبرا، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمد ثروت، منه فضالي، مريم الجندي، أوس أوس، جمال يوسف، محمود عبد الغني، محمود البزاوي، ألحان المهدي، أحمد عبد الحميد، تسنيم مطر، وظهر كل من دانا الحلبي، مي عز الدين، سلوى عثمان، حجاج عبد العظيم ضيوف شرف للمسلسل، والعمل من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أحمد محمود أبو زيد.