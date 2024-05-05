نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل حكيم ومحمد عدوية ضمن احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجمان حكيم ومحمد عدوية، لإحياء أحدث حفلاتهم الغنائية الجديدة ضمن احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، ضمن مشروع حفلات ليالي مصر التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





ومن المقرر إحياء الحفل غدًا الأحد 5 مايو في نادى سيتي كلوب فرع شبين الكوم.



"ليالي مصر،" هو مشروع أطلقته شركتا "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال أعياد الربيع وشم النسيم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفعاليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

آخر أعمال حكيم

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم حكيم أغنية أونانانا، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية أونانانا



وجاءت كلمات الاغنية على النحو التالي /اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

فكك من الهم عيش في السعادة

فك يا عم ليه تعيشها سادة

حنعيشها مره مالهاش اعاده

علي صوتك وقول معايا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

ليه علطول مخك شغال



ليه لوحدك قاعد زعلان

يا صاحبي الكنز في راحة البال

هنا في قلوب تشيل وتصفى

هنا في عيون تنام وتسهر

هي الحياه تكسب وتخسر

اكسر حاجز الخوف هتقدر

اونانانا اونانانا

اونانانا

اكسر حاجز الخوف هتقدر

قافش بس ليه

عملوا لك ايه

قولي طب في ايه

احكي لي بس مالك

ابسط نفسك عيش

ناس ما تختشيش

اضحك بالعند فيهم

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

قل طب ليه هنشيل في هموم

دنيا عجيبه ومش هدوم

مهما تجري فيها مالكش حدود

كل ده نصيب مكتوب مقسوم

هد اي حاجه والعنوان بص

تيجي في طريق هتوه في النص

عندي اصحاب كتيره وزي الرز

حب الناس ده رزق واوعى تبص

سيبك من اللي ناسيك

ركز في اللي شريك

شوف مين كانوا جنبيك

وانت في وقت ديقه

لو الطريق مسدود

افتح بابك فوت

فرفش عيش المود

ويلا قول معايا

اونانانا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا

اونانانا اونانانا