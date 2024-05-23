نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أحدث أعمال أيتن عامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة أيتن عامر محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعه من الصور خلال ظهورها ببرنامج الليلة دوب من لبنان، وظهرت بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الأنظار.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أحدث أعمال أيتن عامر..

أيتن عامر في فيلم محو أمنية

تقدم أيتن عامر بطولة فيلم محو أمنية مع مصطفى خاطر، والعمل جاري تصويره في الفترة الحالية، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر خلاله خاطر بشخصية سيناريست يطمح لتحقيق النجاح بأفلامه، والفيلم من بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، وفاء عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان، ومن تأليف حسام كمال وأدهم سعيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أيتن عامر في فيلم عنب

وتنتظر أيتن عامر عرض فيلمها الجديد عنب، والذي تنافس به في موسم أفلام الصيف المقبل، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، لطفي لبيب، محمود حافظ، محمد رضوان، ليلي عز العرب، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.

أيتن عامر في فيلم المنبر

تنتظر أيتن تحديد موعد عرض فيلم المنبر مع أحمد حاتم خلال الفترة المقبلة، وهو من نوعية الأفلام الوثائقية، ويتناول تاريخ الأزهر الشريف، وتظهر أيتن عامر خلاله زوجة أحمد فهيم، العمل من بطولة أحمد حاتم، أيتن عامر، كمال أبو رية، أحمد فهيم، عمر السعيد، وسامح الصريطي، ويضم العديد من ضيوف الشرف منهم زينة، أشرف زكي، وأحمد عبدالعزيز، والعمل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد.

ايتن عامر في فيلم لف وارجع تاني

وشاركت في فيلم "لف وارجع تاني" والذى تقوم ببطولته بمشاركة شيرى عادل، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلى، سليمان عيد بالاضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيلفرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي، تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة، يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة، كما اختفى جميع سكانها.

