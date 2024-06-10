نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور التوت لـ حمو بيكا: علشان خاطر بنتك أديني حقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مطرب المهرجانات نور التوت، في نوبة من البكاء على الهواء مباشرةً، بسبب أزمته مع مطرب المهرجانات حمو بيكا وذلك على خلفية أرباحه من قناة اليوتيوب.

انهيار نور التوت



وتابع نور التوت، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"حمو بيكا عملي محضر وأنا رفضت أعمل محضر فيه، وناس كتير قالولي أعمل كده وأهلي.. بس أنا عمري في حياتي ما هعمل كده بس هو ظلمني وأنا بحبه وأخد شقايا وحقي مش هسيبه".

وأشار نور، إلى أنه أتصل بـ عمر كمال وحسن شاكوش لكي يتدخلا في حل الأزمة بينه وبين حمو بيكا، ولكن بعدها رفض تدخلهما لأنهما أصدقاء وفي النهاية سيحدث مشاكل..



ووجه نور التوت، رسالة لـ حمو بيكا:"لو ليا حق عندك علشان خاطر بنتك اللي لسه جايه، أديني حقي علشان خاطر ربنا.. أنا عملت المليارات دي من المشاهدات اللي قدمتها في الأغاني".

وأختتم نور التوت، حديثه أن صوت حمو بيكا في الغناء أفضل منه، وأن أجره في الحفلات والمناسبات صغير للغاية والجميع يستطيع أن يطلبه في حفلات الزفاف.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



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أزمة نور التوت وحمو بيكا

بدأت الأزمة حينما خرج نور التوت في بث مباشر من خلال موقع “فيس بوك” وأتهم حمو بيكا بسرقة 200 ألف دولار أرباح قناتهم على يوتيوب والتي أسسها هو وفريقه الخاص منذ 6 سنوات، مشيرا إلى أن “بيكا” يستمتع بأربح القناة وحده دون العودة له هو وعلي قدورة.

وأكد نور التوت أنه لن يترك حقه من حمو بيكا مضيفا إلى أنه لديه حق في الـ 200 ألف دولار الذي استحوذ عليها حمو بيكا على حد قوله.