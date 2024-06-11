طارق العريان عن أحمد الفيشاوي: "أنا بحب الفيشاوي جدًا لكن ساعات مش بفهم هو عايز يقول ايه"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء منذ قليل المؤتمر الصحفي الفيلم ولاد رزق الجزء الثالث والذي يخوض المنافسة موسم عيد الأضحى 2024، والذي حضره أبطال العمل.

وعند سؤال طارق العريان عن رأيه في تهنئة الفيشاوي لابطال الفيلم والترويج له فقال:" أنا بحب أحمد الفيشاوي جدًا لكن ساعات مش بفهم هو عايز يقول ايه، يعني ترويجه للفيلم أنا شوفت البوست بس مش عارف احدد هي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه".

وفي نفس السياق كشف المنتج موسى عيسى عن سبب غياب الفيشاوي:" وقال:" لما بدأنا نجهز لولاد رزق 3 الفيشاوي كان مرتبط بأعمال بيصورها تقريبا كان 3 أفلام وطلب مننا نستناه 6 شهور وده كان صعب بالنسبة لينا".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ومن المقرر عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.