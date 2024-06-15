نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تعايد على جمهورها بهذه الطريقة وتقدم الشكر لهؤلاء الأشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سيمون هي واحدة من أبرز الفنانات في مجالي الغناء والتمثيل، وتميزت سيمون بصوتها الجميل والأداء الغنائي المتألق، وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز نجمات على الساحة الفنية.

بالإضافة إلى موهبتها الغنائية المتميزة، برزت سيمون أيضًا كممثلة موهوبة، حيث ظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الناجحة. وكان لأدائها المتقن ووجودها الكاريزمي على الشاشة دور كبير في إرساء مكانتها كواحدة من أبرز النجمات السينمائية والدرامية في الوطن العربي.

وحرصت سيمون على توجيه الشكر والتقدير والاحترام لكل من قام بتهنأتها بمناسبة عيد ميلادها أمس الجمعة، حيث شاركت "سيمون" جمهورها بمنشور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه:"بشكر كل من هنأني بعيد ميلادي من امبارح للنهاردة في كل مكان بشكر الأصدقاء والجمهور اللي بيحبني وعمرهم ما تأخروا عليا محبة جميلة لا تتعوض".

وأضافت:" وتقدر دائما من قلبي آدام الله هذه النعمة الرائعة".

تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الملكة الفرفوشة، فراشة الفن، عيد ميلاد سعيد، ربنا يحفظك ويحقق لك كل ما تتمناه يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سيمون



والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والتي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أبطال مسلسل صيد العقارب



وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، عايدة فهمى، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.