المطربة الكندية blondish بلونديش تثير غضب الجمهور لهذا السبب



القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت المطربة الكندية blondish بلونديش، جدلا واسعًا بين جمهور الشعب المصرى، بسبب حفلها المقرر إقامته الشهر المقبل بالساحل الشمالي، وطالب عدد كبير من الجمهور بإلغاء الحفل نظرا لدعمها لإسرائيل.

ويبرز دوت الخليج الفني تفاصيل الأزمة بين بلونديش والجمهور المصري

موعد حفل بلونديش



كشفت المغنية الكندية blondish بلونديش، عن أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة خلال صيف 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ومن ضمن هذه الحفلات حفل في مصر بالساحل الشمالي، ومن المقرر إقامته يوم 26 يوليو 2024 المقبل.



وفورا من انتشار الخبر شن عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي حملات شرسة، مطالبين فيها النقيب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بإلغاء حفلها في مصر، نظرًا لأن الكندية blondish - بلونديش داعمة للكيان الإسرائيلي.

سبب الهجوم على blondish

وعلى صعيد آخر، اكتشف الجمهور المصري، أن المغنية الكندية blondish من أكبر الفنانات في العالم دعما للكيان الإسرائيلي في حربه ضد الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال منشور سابق نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معربة فيه عن استيائها الشديد مما فعلته المقاومة الفلسطينية في يوم 7 أكتوبر 2023.